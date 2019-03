Véhicules de collection : entre passion et "bizness"

Cavaillon, France

La collection des véhicules anciens n'est pas une nouveauté. En Vaucluse chacun a connu un voisin fanatique des motos Nougier, prêt à tout pour affronter la course de côte du Ventoux au guidon de sa machine. Plus récemment dans les allées des divers "moto-broc" qui fleurissent dans le département les passionnés ont pu échanger sur l'envolée des prix de cette même Nougier qui bien que construite à Saint Andiol est devenue un monument national.

Des emplois à la clef.

Créée à cavaillon il y a quelques mois à peine Renaissance Motorcycle compte déjà 6 salariés. Son credo : développer le marché de la restauration et le sortir de son ghetto. Pour cela Patrice Reisch associe tradition et modernité, héritage et nouvelles technologies. Au delà de cet exemple précis, ce projet en plein développement est révélateur d'un secteur économique bien vivant en Vaucluse.

Reportage :

Immersion chez Renaissance Motorcycle.

Renaissance Motorcycle est présent à l'Avignon Motor Festival.