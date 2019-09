Vélines : un concert de rentrée pour les enfants de l'école et du collège

Plus de 300 élèves de l'école et du collège de Vélines ont effectué une rentrée en musique ce mardi avec le trio Musica Humana

Vélines, France

Près de trois cents enfants, élèves de l'école primaire et du collège Olympe de Gouges ont assisté ce mardi à un concert donné par le trio Musica Humana. C'est la première concrétisation d'un projet vieux de trois ans, dans le cadre du réseau d'éducation prioritaire. Il sera suivi d'autres concerts et spectacles pour des enfants plutôt éloignés des salles de spectacle. Ils iront sans doute à Périgueux ou Bordeaux dans le courant de l'année pour d'autres rendez vous artistiques. Mais ce premier concert, inédit, a plutôt séduit les enfants. C'était un pari car le Trio Musica Humana créé au sein de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, par trois étudiants issus de sa Maîtrise : Yann Rolland (contre-ténor), Martial Pauliat (ténor) et Igor Bouin (baryton) sont spécialisés dans la musique de la renaissance. Et les premières notes ont semblé dérouter un peu les enfants, et les ont même fait sourire .

Ça change du rap

Mais très vite, le sérieux et l'attention ont pris le pas. Jade a trouvé çà super bien. Ils sont forts pour faire çà quand ils montent les voix et les descendent d'un coup ! Pour Esteban et Théo, ça change du Rap et des trucs 2019. On a été surpris, c'est bizarre d'entendre des voix aiguës et graves en même temps. Emma

Certains petits ont même poussé la chansonnette. Un moment fort pour les membres du trio .Yann Rolland, contre ténor Les enfants, c'est un public comme les autres, on essaie de leurs faire comprendre que cette musique renaissance est très accessible. Et en parsemant ses explications de références actuelles, Maitre Gimms ou Florent Pagny, Igor Bouin les a très vite mis dans sa poche.