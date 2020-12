Vélo ou pétanque sur glace, des mini-stages à la patinoire de Louviers

Pendant les vacances scolaires, Glacéo, la patinoire de Louviers, propose aux enfants de 6 à 17 ans des mini-stages d'une heure pour découvrir le vélo et la pétanque sur glace ou le bubble foot.

Alice, Djian et Emrys se sont adonnés aux joies du "ice bike", le vélo sur glace à la patinoire de Louviers

Depuis le 15 décembre, les mineurs peuvent à nouveau pratiquer leurs activités sportives en club à l'intérieur mais aussi participer à des activités si elles sont encadrées par des professionnels. Ludovic Beghin a saisi l'occasion " Dès qu'on va vu qu'on avait le top go pour les vacances, on s'est réadapté pour montrer qu'on est là" explique le directeur de Glacéo. Le complexe propose une série de six mini-stages : jeux en patins, "ice bike", pétanque sur glace ou "bubble foot" encadrés par un des trois animateurs diplômés. Les séances sont ouvertes à tous, pas besoin d'être licencié du club de patinage pour en profiter.

REPORTAGE - Vélo sur glace à la patinoire de Louviers Copier

Pendant une heure, Alice, Emrys et Djian s'amusent sur la glace sous la houlette de Ludovic. Patricia est ravie d'avoir trouvé cette occupation pour son fils : " Quand on a vu ça, on a sauté sur l'occasion" avance la mère d'Emrys.

Après le vélo sur glace, les enfants ont testé la pétanque © Radio France - Laurent Philippot

Chaque séance coûte cinq euros. Pour participer à ces mini-stages qui ont encore lieu les 23, 28, 29 et 30 décembre de 10h00 à 11h00, il faut réserver.