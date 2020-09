Vélo/Rando : fin octobre, une nouvelle voie verte dans le Pays de Pail pour dynamiser l'activité touristique

Les travaux de la voie verte entre Pré-en-Pail-Saint-Samson et Alençon ont été lancés il y a un an. C'est un parcours de 44 kilomètres entre la Mayenne et l'Orne, à vélo ou en marchant, sur une ancienne ligne de chemin de fer. Le 27 octobre, cette voie verte sera officiellement inaugurée.

Le tourisme à vélo, tendance du moment

La Véloscénie, c’est 450 km d’itinéraire vélo de Paris au Mont-Saint-Michel. Entre pistes aménagées, voies vertes, petites routes balisées et chemins forestiers, ce parcours vélo emmène au cœur de la vallée de Chevreuse, du Perche, du bocage Normand, du Mont des Avaloirs et tout le Nord-Mayenne en passant par Neuilly-le-Vendin et Saint-Aignan-de-Couptrain.

Les professionnels du tourisme et de la restauration, qui se trouvent dans cette partie du département, attendent avec impatience l'ouverture du nouveau circuit qui doit permettre le développement des différentes activités dans le secteur. Lucie Mottas est la gérante du gîte Le Moulin d'Arrondeau à Saint-Calais-du-Désert : "c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que je vois beaucoup de gens à vélo. Dans le contexte sanitaire du moment, les gens préfèrent rester en famille, entre amis et être dehors. Je pense que ça va redynamiser le tourisme. Nos paysages restent encore trop peu connus. Des gens de Rouen ou du centre de la France, qui sont venus cet été, m'ont dit qu'ils étaient loin de s'imaginer que la Mayenne était aussi jolie".

Le département de la Mayenne est également traversé par un autre circuit vélo : la Vélo Francette, véloroute qui part de Normandie pour rejoindre La Rochelle qui connait un succès grandissant. Les touristes empruntent chez nous le chemin de halage.