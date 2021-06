EN IMAGES - Vendée : 4.000 visiteurs pour la réouverture du Puy du Fou

Il y avait un air de fête, ce jeudi matin, au Puy du Fou, sur la commune des Epesses, en Vendée. Le parc à thème a enfin pu rouvrir ses portes, avec près de deux mois de retard. Dans l'immédiat, c'est seulement quatre jours par semaine, du jeudi au dimanche. Pour la Cinescénie, spectacle nocturne, il faudra encore attendre un peu, ce sera le 3 juillet, si le couvre-feu à 23h est bien supprimé.

En tout cas, pour l’ouverture, responsables du parc, salariés et visiteurs, tout le monde a le sourire. Certains visiteurs attendaient ce moment depuis longtemps et sont même venus très tôt, pour être certains d'être là à l’ouverture des portes. C’est le cas de Pierre, un retraité vendéen arrivé lui, la veille au soir : "On a couché sur l’aire de camping-cars pour être là ce matin de bonne heure. On voulait être les premiers visiteurs. Depuis le temps qu’on attend !".

Pas mal de seniors, mais aussi des familles, et des jeunes, comme ces trois Nantais qui voulaient eux aussi absolument être là : "On est arrivé à 7h30 du matin ! On s’était dit il y a quelques mois qu’on ferait l’ouverture, tous ensembles, donc, on est là !"

De nombreuses familles sont au rendez-vous © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Sourires, aussi chez les salariés du parc… Maud est au contrôle des billets à l’entrée. D'autant plus heureuse qu'elle commence tout juste, au Puy du Fou : "C’est ma première. C’est un grand moment qu’on attend depuis des mois. En plus, on a une super journée pour accueillir nos visiteurs".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les portes sont ouvertes. C'est le moment des premières promenades dans le parc et aussi des premiers spectacles. "Le bal des oiseaux fantômes" a toujours beaucoup de succès.

C'est la reprise aussi pour les oiseaux © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Même les oiseaux pourraient avoir le sourire… C’est ce que laisse entendre Thierry Bouchet, à l'issue de ce spectacle de fauconnerie dont il est le responsable : "Les oiseaux avaient vraiment besoin de sortir de cette crise. On les voyait, ils avaient envie de bondir !"

Le Puy du Fou table sur environ 4.000 spectateurs par jour dans un premier temps. C'est dans la norme d'un mois de juin, et d'après les responsables, les réservations à partir de juillet sont au beau fixe.