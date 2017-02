Vendée : avec la Citadelle, le Puy du Fou s'offre un cinquième hôtel

Le Puy du Fou va fêter son 40ème anniversaire cette année. Pour marquer l'événement, le parc s'est enrichi d'un grand carillon, deux restaurants et un nouvel hôtel aux allures de château fort. La réouverture est fixée au 1er avril.

Les dirigeants du parc vendéen ont dévoilé ce vendredi les nouveautés qui vont marquer l'année du 40ème anniversaire de la Cinéscénie. Une nouvelle attraction a vu le jour à l'intérieur du parc : il s'agit d'un carillon de 16m de haut, doté de 70 cloches, animées par 4 comédiens-voltigeurs. Ils joueront des chansons populaires du XVIIIème siècle. Toujours dans le parc, les visiteurs découvriront un nouveau restaurant, la Mijoterie du Roy Henry. Dans un décor Renaissance, les visiteurs trouveront un buffet composé de pièces de viande, de jambon cru à la découpe ou encore de la crème à la fleur d'oranger. Un second restaurant ouvrira ses portes dans le nouvel hôtel encore en construction.

Nicolas De Villiers et Laurent Albert, devant l'entrée principale de la Citadelle © Radio France - Emmanuel Sérazin

Un hôtel aux allures de château fort

La grande réalisation de cette année anniversaire, c'est la construction du cinquième hôtel de la Cité Nocturne : la Citadelle. Construit comme une cité médiévale fortifiée, l'hôtel disposera de 74 chambres et 448 lits. La décoration est faite de bois épais et d'étoffes cossues. Avec ce nouvel équipement, le Puy du Fou dispose désormais de plus de 400 chambres, avec une capacité totale de 2 000 clients accueillis chaque nuit.

Le parc n'ouvrira ses portes que le 1er avril, mais le public est déjà au rendez-vous : les réservations sont en hausse de 10% par rapport à l'année précédente...

L'an dernier, le parc vendéen a battu son record de fréquentation avec 2 221 000 visiteurs, pour un chiffre d'affaires qui a passé la barre symbolique des 100 millions d'euros.