Vendée : la 31e édition du festival de Poupet enregistre une affluence historique

Une 31e édition record pour Poupet ! C'est le bilan que tirent les organisateurs du festival de Saint-Malô-du-Bois, en Vendée. Il a fermé ses portes ce vendredi soir avec le concert de Julien Doré. Sur les trois semaines, 55 000 spectateurs sont venus applaudir les artistes.

Sur le site du festival de Poupet, à Saint-Malô-du-Bois, tout le monde a le sourire. La 31e édition, qui s'est achevée vendredi soir avec le concert de Julien Doré, a tenu toutes ses promesses.

Onze des treize concerts affichaient complet

Depuis le 3 juillet dernier, 55 000 spectateurs se sont massés dans le théâtre de verdure. Ils ont applaudi une quarantaine d'artistes dont M, Vianney, Imany, Renaud, Amir, ou encore Olivia Ruiz.

Et forcément, ce succès fait très plaisir à Thomas Maindron, le programmateur du festival de Poupet. "On est sur onze concerts complets sur treize, souligne Thomas Maindron. Ça veut dire que la programmation a plu."

En plus de la météo clémente, on est sur une édition historique en termes de remplissage"- Thomas Maindron, programmateur du festival de Poupet

Et bien sûr, il y a eu des coups de cœur. Matthieu Chédid a envoûté la foule avec son album Lamomali. "Ensuite, on a enchaîné avec Manu Chao qui a mis l'ambiance pendant deux heures et demi non stop, se rappelle Thomas Maindron. On n'en croyait pas nos yeux." Jean-Michel Jarre a également bluffé le public avec "ses prouesses techniques" et Renaud a ému les spectateurs.

En coulisses aussi, il y avait également du spectacle. Joey Starr par exemple n'est pas passé inaperçu. "Il est arrivé et a foutu un bordel monstre, s'amuse le programmateur. On adore quand ça déraille à Poupet."

Pour l'an prochain, Thomas Maindron a déjà des pistes... Mais pour le moment, aucun nom ne doit filtrer !