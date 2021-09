Vendée : le cabaret « La Belle Entrée" reprend ses spectacles

Strass, paillettes et plumes ! Les cabarets-music-hall reprennent du service en ce moment, après des mois d'inactivité. C'est le cas de "La Belle entrée", à Saint André-Goule-d'Oie, petite commune du bocage Vendéen. Les représentations reprennent ce samedi 18 septembre dans cette grande salle, bien connue des amateurs de la région. En dehors de Paris, en effet, les cabarets restent en général fermés en été. Alors, ces derniers jours, c'était bien sur beaucoup de travail de répétition, mais avec le sourire. Les dix artistes, danseurs, chanteurs, magiciens, sont évidemment heureux de remonter sur scène.

En pleine répétition © Radio France - Philippe Rey-Gorez

C’est le cas d’Alexis Kalenitch, un des danseurs de la « Belle entrée : « on est ravi. On n’attendait que ça, la reprise de la scène. C’est l’adrénaline, les spectateurs, voir leurs regards, les entendre rire ou être émerveillés. On fait ce métier là pour ça, pour cet échange". Cela dit, les danseurs ont continué à travailler pendant cette longue coupure, à s’entraîner, avec notamment des cours de danse classique : « on n’a pas le choix, nous sommes des sportifs professionnels, il faut qu’on garde la ligne, la santé, le physique, c’est très important pour nous ».

"Nous avons beaucoup de réservations" - Jean-Louis Audebrand, co-directeur du cabaret La Belle Entrée

Egalement très heureux de cette reprise, bien sûr, Jean-Louis Audebrand, co-directeur du cabaret, avec son épouse. D'autant plus heureux que le public devrait être au rendez-vous : « c’était un peu l’inconnu. C’est bien beau de redémarrer, mais est-ce que les gens ne vont pas avoir peur ? Finalement, on voit au niveau ds réservations que les gens ont vraiment envie de sortir, de bouger, de voir des choses ».

La machine, spectacle et restaurant est prête à repartir, tous les week-ends. La salle peut accueillir 300 personnes. Ce samedi et samedi prochain sont d’ores et déjà complets.