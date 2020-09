Vendée : la nouvelle renommée du château de Commequiers, grâce au Loto du Patrimoine

A l'occasion des 37e journées européennes du patrimoine, 353 animations sont annoncées en Loire-Atlantique et 161 en Vendée.

La mairie de Commequiers, au sud de Challans, attend beaucoup de monde dans le parc de son château médiéval. Le site a été un des premiers à bénéficier du Loto du Patrimoine de Stéphane Bern. C'était il y a deux ans, en mars 2018 et depuis les travaux ont grandement avancés.

Des travaux qui sont bien visibles de l'extérieur. Le château médiéval de Commequiers a huit tours, c'est d'ailleurs ce qui le rend remarquable. Des tours qui ont besoin d'être consolidées, il faut refaire les joints entre les pierres pour éviter que l'eau ne s'infiltre. Deux ans après le loto du patrimoine, et les 55 000 euros que cela a rapporté, les travaux avancent : deux tours et une courtine - la muraille qui les relie - sont sécurisées. Mais le jeu à gratter a aussi fait la renommée du château, la DRAC qui ne finance que les édifices classés, a accepté de contribuer aux travaux à hauteur de 40%, grâce à "l'effet Bern" reconnaît le maire. Philippe Moreau, qui se réjouit aussi de voir que les visites dans le parc du château sont en hausse :

Le loto du patrimoine nous a permis de nous faire connaître et de lancer le projet de restauration du château. On dit merci monsieur Bern, et merci aussi à l'équipe de l'association des amis du vieux château