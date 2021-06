Vendée : le cinéma de L’Aiguillon-sur-Mer ne rouvrira pas ses portes

C’est définitif : trop vétuste, le cinéma le Goéland, à L’Aiguillon-sur-Mer, en Vendée, n’est plus aux normes et doit rester fermé. Il sera détruit, et, peut-être remplacé par un nouveau cinéma. C’est en tout cas ce qu’espère une bonne partie de la population.

Un cinéma qui ferme, c'est toujours triste et c'est ce qui vient de se passer à l'Aiguillon-sur Mer, dans le sud de la Vendée. Alors que les salles obscures viennent de rouvrir, le Goéland garde ses portes fermées. Désormais, les habitants de l'Aiguillon, de La Faute-sur-Mer et des communes proches devront aller à La Tranche-sur-Mer, à 20 minutes de voiture, ou à Luçon, pour voir un film sur grand écran. Rien à voir avec la crise sanitaire : le cinéma, très vétuste, n'est plus aux normes. Trop cher à moderniser. Il faut fermer et le détruire, a décidé le maire élu il y a un an.

Le cinéma devra être détruit © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Personne ne le conteste, mais une mobilisation s'est mise en place pour que l'histoire ne s'arrête pas là. Il faut dire que beaucoup d'Aiguillonnais se disent attachés à leur cinéma. La commune compte un grand nombre de personnes âgées, et les distractions sont rares, confient ces passants que nous avons rencontrés : « c’est d’autant plus embêtant qu’il n’y plus grand-chose sur L’Aiguillon ! Comme pour plein d’autres choses, maintenant, il faut prendre sa voiture, si on peut, pour aller voir un film. C’est vraiment dommage ».

Une partie de l'équipe du cinéma © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Le cinéma appartient à la commune, mais il est géré par une entreprise et fonctionne avec l'aide de bénévoles. Ils ont lancé une pétition pour qu'une nouvelle salle soit construite. Alexis Geffard est le responsable du site : « on demande qu’il y ait un avenir pour le cinéma. Quand il y aura la fusion avec La Faute-sur-Mer, qu’un projet se monte pour construire un nouveau cinéma ».

« Je souhaite qu’il y ait un nouveau cinéma » - Jean-Michel Piedallu, maire de L’Aiguillon-sur-Mer

C'est bien prévu , répond le maire, Jean-Michel Piedallu, « mais pas à n’importe quel prix, car il nous faut trouver des fonds. Une seule municipalité comme nous, on ne peut pas mettre un million d’euros dans le cinéma, sinon, on ne fait plus rien ».

Il faudra donc attendre la fusion avec La Faute-sur-Mer, la création de la commune nouvelle, sans doute en janvier, avant de véritablement plancher sur un projet. Si un nouveau cinéma doit voir le jour, ce ne sera pas avant au moins deux ans.