Vendée : le festival de Poupet dévoile la suite de sa programmation pour l'édition 2022

Mc Solaar, le 1er juillet; Juliette Armanet, le 03; Julien Doré et Barbara Pravi, le 4 juillet; M, le 05 juillet; Gaëtan Roussel, le 06 juillet ou encore les Black Eyed Peas, le 11 juillet. Voici quelques-uns des noms pour les 10 dates (sur 14) qu'il restait encore à annoncer aux organisateurs du festival de Poupet, à Saint-Malo-du-Bois (Vendée). L'ouverture de la billetterie pour ces dates se fera le jeudi 10 mars.

La venue de Stromae (le 15 juillet) avait déjà été annoncée en octobre. Pour Sting (12 juillet) et Yannick Noah et Gauvain Sers (29 juin), il s'agit de reports des éditions précédentes, des dates reportées en raison du coronavirus.

Cette édition du festival de Poupet - celle des 35 ans - aura lieu du 29 juin au 22 juillet 2022 et se terminera par l'immense concert Poupet déraille XXL, une grande kermesse avec plus de 20.000 spectateurs et sur scène Gilbert Montagné Emile et Image, Faudel, Gilou et son petit accordéon, les Goldmen qui reprennent les tubes de Jean-Jacques Goldman... Un karaoké géant est prévu.

