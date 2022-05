Vendée: Le Puy du Fou lance son premier jeu vidéo

Annoncé il y a près d'un an, "Puy du Fou : la quête d'Excalibur" sera disponible dès le 15 juin sur Nintendo Switch et le 12 juillet sur Playstation 4 et PC.

Après s'être lancé il y a quelques mois dans le cinéma (tournage et production d'un film) le Puy du Fou poursuit sa politique de diversification. Le célèbre parc de loisirs de Vendée annonce la commercialisation dans les prochains jours de son premier jeu vidéo. Annoncé il y a près d'un an, "Puy du Fou : la quête d'Excalibur" sera disponible dès le 15 juin sur Nintendo Switch et le 12 juillet sur Playstation 4 et PC. Le communiqué officiel promet d'"ouvrir les portes du parc" pour une immersion virtuelle "au cœur d'une foret millénaire".

Dans cette aventure inspirée du Puy du Fou, votre mission sera capitale : retrouver les 15 morceaux de l’épée légendaire Excalibur pour la reforger et libérer le Roi Arthur. Explorez le Puy du Fou dans ses moindres recoins, remontez le temps et surmontez toutes les épreuves pour sauver le Roi Arthur qui a besoin de vous

Le jeu a été conçu avec la société Microïds, entreprise française de développement et d'édition de jeux vidéo, spécialisée dans les jeux d'aventure.