Vendée : Le Puy du Fou se lance dans le cinéma

Le grand parc de loisirs des Epesses en Vendée se diversifie encore plus. Le Puy du Fou annonce qu'il tourne actuellement son premier film : une adaptation d'un spectacle visible sur le parc. À l'affiche, on retrouvera Jean-Hugues Anglade, Anne Serra et Grégory Fitoussi.