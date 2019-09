Vendée : les ruines du château de l'Étenduère aux Herbiers s'affichent sur les tickets du Loto du Patrimoine

Les Herbiers, France

150 jeux à gratter vendus à la mi-journée ce lundi au Leclerc des Herbiers, "oui, c'est vraiment pas mal", sourit Anne, la vendeuse de la maison de la presse de l'hypermarché. Aux Herbiers, on s'arrache les jeux à gratter du Loto du patrimoine, édition 2019, en vente depuis ce lundi 2 septembre. Et pour une bonne raison : il y a un monument herbretais sur les tickets !

J'ai fait jouer les réseaux, Stéphane Bern est amoureux de la Vendée et vient souvent au Puy du Fou. Et notre dossier était très bien ficelé !"

- Véronique Besse, maire des Herbiers

Comme pour la première édition, des tickets sont mis en vente à 15€, avec un gros lot à plus d'un million d'euros. Mais aussi, et c'est nouveau, d'autres tickets à 3 €, où le gros lot est moindre, 30.000 € maximum. Et parmi les modèles de tickets à 3 euros mis en vente, figurent notamment les Ruines du château de l’Étenduère aux Herbiers. Seulement douze monuments sur les 121 sélectionnés cette année pour le Loto du patrimoine ont eu ce privilège, soit un par région.

"Ces millions de tickets vont faire connaître Les Herbiers"

"C'est le témoin de notre histoire, ces ruines sont celles d'un château incendié en 1794 pendant les guerres de Vendée par une colonne infernale qui a ensuite été incendier ce qui est aujourd'hui le centre-bourg des Herbiers", rappelle Véronique Besse, maire de la ville, pour qui ce ticket à gratter est "évidemment une fierté, ces millions de tickets vont faire connaître les Herbiers au niveau national".

Le château a été retenu début mars parmi 18 sites emblématiques à restaurer en priorité, choisi pour son importance historique, mais aussi son originalité par rapport aux autres monuments. Et grâce au travail du lobbying du maire, aussi ? "J'ai fait jouer les réseaux, Stéphane Bern est amoureux de la Vendée et vient souvent au Puy du Fou. Et notre dossier était très bien ficelé. Ajoutez à ça un peu de chance, et on a gagné!", assure l'édile. Et à la maison de la presse en centre-ville, les Herbretais répondent présents : "Les gens qui viennent sont des gens qui ne jouent pas aux jeux d'argent d'habitude. Ils jouent uniquement pour le patrimoine".