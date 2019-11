Vendée : Sting au festival de Poupet en juillet 2020

Le Festival de Poupet a dévoilé ses premières têtes d'affiche pour l'édition 2020 qui se déroulera en juillet, à Saint-Malô-du-Bois. Et parmi elles, Sting. Le chanteur emblématique du groupe Police s'était déjà produit au festival vendéen, en 2011. Plusieurs stars du rap seront également présentes.

L'ex chanteur et batteur du groupe The Police, Sting, s'était déjà produit au festival de Poupet, en Vendée, en 2011.

Saint-Malô-du-Bois, France

Il y en aura pour tous les goûts. Les programmateurs du festival de Poupet, en Vendée, ont dévoilé une première liste d'artistes qui se produiront du 16 au 23 juillet prochain, à Saint-Malô-du-Bois. Cette 34è édition fait la part belle aux rappeurs (Vald, Ninho, Lorenzo, Niska ...) et accueille un revenant, Sting. La star britannique a décidé de remonter sur la scène vendéenne, neuf ans après son premier passage.

La billetterie de l'édition 2020 ouvrira le 29 novembre

Le chanteur star du groupe The Police se produira au Théâtre de Verdure, le 16 juillet à 20 heures, à l'occasion de sa tournée "My Songs". Les places pour le concert de Sting seront mises en vente dès vendredi 29 novembre à 10 heures. Le jeudi suivant, les rappeurs "incontournables du moment" dixit les programmateurs ambianceront à leur tour les 15.000 festivaliers vendéens attendus. Et ce n'est pas tout ! Les programmateurs de Poupet vont dévoiler 13 autres dates dans les prochaines semaines.