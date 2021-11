Vendée : un appel aux dons pour restaurer un château du XVI° siècle

Un appel aux dons pour restaurer un château en Vendée… C'est le château de la Citardière, à Mervent, dans le sud du département. Le couple de propriétaires a signé vendredi une convention avec la Fondation du patrimoine pour financer de lourds travaux qui doivent être menés. Ces passionnés tentent de faire revivre cette bâtisse qui date du XVI°siècle.

Le couple de propriétaires, Chantal et Pierre Chauvin-Dudit © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Sur le plan architectural, on est à la croisée du Moyen Age et de la Renaissance. De l'extérieur, on retrouve toutes les caractéristiques d'un château, y compris des douves, mais la cour intérieure, elle, ressemble plus à un grand corps de ferme.

Un des côtés de la cour intérieure © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Le tout a séduit Pierre Chauvin-Dudit. Avec son épouse Chantal, il a acheté le château de la Citardière en 2020. Presque un coup de folie : « Au départ, c’est la passion, et puis, quand on reçoit les premiers devis, on se dit que ça va être une longue aventure ! » Le couple a hésité avant de lancer un appel au dons, mais en fait, il n’a pas vraiment le choix. Et puis Chantal Chauvin-Dudit rappelle que le château, qui accueille des séminaires, mariages ou autres événements, et deux gîtes, fait tourner l’économie locale : « Les traiteurs, les fleuristes, les groupes de musiciens, les vignerons avec qui on travaille, mais c’est aussi les plombiers, les électriciens, les paysagistes, etc. C’est vraiment plus que pour soi ». Le bâtiment en lui-même ne se visite pas, mais les promeneurs sont les bienvenus à l’extérieur.

C'est aussi pour cette raison que la Fondation du patrimoine gère cet appel aux dons, et devrait également participer au financement des travaux. Les dons faits à la Fondation donnent droit à une déduction fiscale. Trois chantiers de restauration sont prévus, pour un total de plus d'un million d'euros. Les propriétaires espèrent que l'appel aux dons permettra de recueillir au moins 5% de cette somme.