Vendée : un appel aux dons pour sauver une église unique en Europe

"C'est comme le phare qui brille et qui permet au marin de rentrer chez lui", voilà comment le maire de Triaize résume l'importance du clocher de l'église du village pour ses habitants mais aussi pour les habitants des communes alentour. Un clocher unique en France et même en Europe. "Si vous venez de Champagné-les-Marais, Saint-Michel-en-l'Herm, Luçon ou Saint-Denis-du-Payré, vous avez ce clocher qui est remarquable", poursuit Guy Barbot. "Il se voit à 5-6 kilomètres de la commune". En plus, ce clocher est très original : il a un triple renflement qui le fait ressembler à une glace à l'italienne.

Éviter que les murs ne partent vers l'extérieur

Mais, ce clocher, il est aujourd'hui menacé, comme toute l'église de Triaize. Parce que l'eau s'infiltre de toutes parts. "Quand on passe la main sur les murs à l'intérieur de l'édifice, on sent l'humidité", explique le maire. "Il y a des gouttelettes d'eau et ça nous fait peur." Au niveau de la façade, la pierre se décalcifie, sans doute à cause du sel apporté par le vent. Et la nef se fissure de partout. "Il faut installer des tirants pour maintenir l'écartement des murs et éviter qu'ils ne partent vers l'extérieur", explique Guy Barbot.

Des travaux évalués à 1,6 millions d'euros

Sans ces premiers travaux d'urgence, évalués à 500.000 euros, le clocher risque de s'écrouler. Et pour rénover tout l'édifice, il faut là compte 1,6 millions d'euros. Une somme colossale pour ce village qui compte à peine 1.000 habitants. La fondation du patrimoine vient donc de lancer un appel aux dons pour récolter 50.000 euros dans un premier temps.