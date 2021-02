Vendée : un cimetière mérovingien découvert à Mortagne-sur-Sèvre

C'est au milieu d'un champ à coté d'un hameau de Mortagne-sur-Sèvre que les archéologues ont mis à jour en décembre de l'an dernier un cimetière du haut Moyen-Age. C'est un petit ensemble de 99 tombes datant de la période qui va du VIème et le VIIIème siècle. Il y a des rangées de tombes avec une 15 aine de sarcophages. Ce qui fait le coté inédit de ce cimetière, c est une tombe double, un homme et une femme enterrés en même temps dans deux 2 sarcophages dans la même tombe.

Deux sarcophages dans la même tombe. - INRAP

"Il y avait des squelettes très bien conservés" raconte Elodie Cabot, archéo-anthropologue à Institut National de Recherches Archéologiques Préventives. Les archéologues ont également retrouvé quelques épingles qui servent à la coiffure ou pour tenir un voile ou un linceul.