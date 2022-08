Vendée : une collecte de fonds pour sauvegarder le château de la Socelière

La Fondation du patrimoine lance, ce mardi 16 août à 18h, une collecte de fonds pour restaurer un château dans le sud de la Vendée, le château de la Socelière, à Foussais Payré, près de Fontenay-le-Comte. Le couple qui l'a racheté l'an dernier a 270.000 euros de travaux à faire, notamment pour ravaler la façade et remettre en état un petit clocher. C'est pour eux très important de sauver cette bâtisse pour laquelle ils ont eu un coup de cœur.

On est tombé sous le charme du lieu

Pourtant, au départ, Bruno ne voulait même pas visiter le château : "j'avais dit à ma femme, non, non, non, pas un vieux truc comme ça ! C'est pas possible, on ne s'en sortira pas". Mais ils se sont laissés convaincre par leur agent immobilier. Il les a emmené à la Socelière et au bout de l'allée, ils ont découvert le château. "Et là, il y a un grand effet wahou !", s'extasie encore Laetita. Grâce au château et à tout ce qui l'entoure. "La rivière Vendée en contrebas, la forêt de Mervent... On est tombé sous le charme du lieu."

Quand le couple est arrivé, les fenêtres ne s'ouvraient plus. - Pauline Retailleau

La façade n'a pas été restaurée depuis le XIXe siècle

Mais la bâtisse a souffert avec le temps. Les fenêtres sont à changer, il faut ravaler toute la façade qui ne l'a pas été depuis le XIXᵉ siècle, il faut aussi refaire le toit de l'étable. C'est colossal. "C'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'acheter une maison moderne, plus confortable, au bord de la mer", reconnait Bruno dans un sourire.

On a eu la très belle surprise de découvrir une magnifique petite cloche

Mais le couple aime l'histoire. Il a aussi à cœur de sauvegarder le patrimoine. Par exemple, ce petit clocher qui menaçait de s'effondrer. "En le déposant, l'hiver dernier, on a eu la très belle surprise de découvrir une magnifique cloche datée de 1708, gravée du seigneur de la Socelière, Jacques Brunet. Et là, on a pris la décision de se lancer aussi dans le projet de remonter un petit clocher à l'identique", raconte Laetitia.

La petite cloche découverte par le couple a résisté aux guerres de Vendée alors que le château a été pillé. - LB Steux

Une partie très importante de l'histoire de cette région

Aussi parce qu'entre temps, ils ont découvert tout le passé du château grâce aux archives de la Vendée. "On s'est rendu compte que c'était une partie très importante de l'histoire de cette région, en particulier du Sud-Vendée et du secteur de Fontenay-le-Comte", explique Bruno. Une mémoire que le couple veut absolument conserver.