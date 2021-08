Vendredi 13 : entre chance et malchance, d'où vient la superstition ?

Peut-être êtes-vous paraskevidékatriaphobie sans le savoir. Ce long mot quelque peu compliqué à prononcer désigne la peur du vendredi 13. Comme toute phobie, elle est irrationnelle, même si celle-ci repose sur de vieilles croyances et légendes entretenues depuis plusieurs milliers d'années par différentes religions et évènements. Des superstitions qui motivent certains à croire en la chance ce jour-là en jouant au super loto de la Française des jeux.

Le vendredi, un jour sacré

Pour les trois religions monothéistes le vendredi a une signification très importante. Dans l'islam, c'est le jour saint durant lequel les musulmans prient collectivement. Pour les juifs, c'est shabbat qui commence le vendredi soir, peu de temps avant le coucher du soleil. Enfin dans la religion chrétienne, les croyants sont invités à la prière et à s'abstenir de manger de la viande pour honorer Jésus-Christ, mort un vendredi selon la bible.

Pour d'autres religions, sans être un jour sacré, le vendredi reste un jour important. Ainsi pour les yézidis, l'ange Shimna’il a été créé par dieu un vendredi et dans les religions nordiques et germaniques, le cinquième jour de la semaine est dédié à la déesse Freyja, fille du dieu des océans.

Les Grecs et les Romains, eux, dédiaient ce jour à la déesse Vénus, symbole de l'amour.

Le chiffre 13, entre chance et malchance

Les origines des croyances autour du chiffre 13 sont aussi nombreuses que floues. Il semblerait que de multiples légendes s'entre-mêlent au grés des échanges culturels et confessionnels qui ont eu lieu partout sur la planète depuis des millénaires. En France, l'explication régulièrement proposée est celle de la Cène, le dernier repas du Christ avec ses douze apôtres, dont l'un d'eux n'était autre que le traitre Judas. Et puisque visiblement, il se passe beaucoup de chose lorsqu'on est attablés, dans la mythologie nordique Loki dieu de la discorde est le 13ème invité surprise d'un repas organisé par Odin durant lequel Loki finira par tuer Baldr, dieu de l'amour, précipitant la bataille de Ragnarök durant laquelle la majorité des dieux trouveront la mort.

Egalement, dans la mythologie grecque, le chiffre 13 venait casser l'importante harmonie attribué au 12, considéré comme le chiffre parfait (12 constellations du zodiaque, 12 divinités de l'Olympe...).

Qui de l'œuf ou de la poule ?

Toujours est-il que, réelle ou imaginée, la malédiction du vendredi 13 a perduré au fil des siècles et évènements et symboliques sont venus conforter la légende et la légende est venue conforter ces évènements.

Par exemple, l'arrestation des chevaliers de l'ordre des Templiers le vendredi 13 octobre 1307 ou la difficile ascension d'Apollo 13 vers la lune, partie de la terre à 13h13. Plus récemment, le naufrage du Costa Concordia le vendredi 13 janvier 2012 et les tragiques attentats du vendredi 13 novembre 2015 à Paris ont pu venir renforcer la superstition.

La réalité contredit la malédiction

Si un certain nombre de Français considère cette date comme maudite, beaucoup la pense aussi bénie. Notamment ceux qui tentent leur chance au loto et ne parlons pas des heureux gagnants qui grâce à la super cagnotte voient leur vie se changer en rêve un vendredi 13. La Française des jeux pour qui ses ventes triplent à cette date doit sûrement voir en elle un vendredi saint.

Egalement une étude du Centre néerlandais des statistiques d'assurance montre que lorsqu'un vendredi tombe le 13 du mois, les accidents de voiture, les vols et les incendies sont moins fréquents que les autres vendredis. Si les statisticiens néerlandais ne s'aventurent pas à donner d'explication, ils évoquent la possibilité que les gens se montrent plus prudents ce jour-là.

Une possibilité confirmée par une étude de l'Institut pour le management du stress et des phobies qui évoque le chiffre de 21 millions d'Etats-uniens qui, par peur, refuseraient de voyager ou de travailler, voire même de sortir de chez eux. Cette baisse d'activité n'a pourtant pas d'impact sur la bourse selon Slate, qui cite l'évolution du cours de la bourse aux Etats-Unis. De 1999 à 2009, celui-ci a notamment été en hausse de 0.34% en moyenne.

Si tout ça ne vous a toujours pas convaincu à reconsidérer le vendredi 13 comme un jour de chance, dépêcher-vous de jouer au super loto, pour sûr que les 13 millions d'euros à empocher vous feront changer d'avis.