"Venez au concert" : la Bam et les Trinitaires à Metz maintiennent une programmation cet automne

Les deux salles de musiques actuelles de la Cité Musicale de Metz, la Bam, et les Trinitaires, proposent des concerts cet automne malgré les contraintes liées à la crise sanitaire. Leur objectif : maintenir le lien entre les artistes et le public.

"Venez au concert!", c'est le message de la Cité Musicale à Metz qui malgré la crise sanitaire, continue à proposer des concerts cet automne dans ses salles de musiques actuelles, la Bam et les Trinitaires. Le contexte actuel est pourtant très contraignant : pas de concert debout, des places seulement assises. La Bam propose une jauge à 300 places, trois fois moins que sa capacité en concert debout, les Trinitaires sont à 150 place.

Jauge limitée : un concert joué deux fois dans la soirée

Jusqu'à la fin octobre (parce qu'après pas de visibilité...), les deux salles ont programmé des concerts chaque semaine, malgré quelques annulations et beaucoup de reports. Depuis le confinement, il y a 6 mois, "on ne compte plus les reports", explique-t-il. Des reports en 2021 mais finalement peu d'annulation, et surtout la volonté de maintenir des concerts malgré les contraintes d'une jauge limitée, divisée par 3, comme avec le groupe électro Kompromat programmé fin octobre et qui jouera deux fois dans la soirée : "On est vraiment très heureux qu'ils aient maintenu leur concert, prévu au départ pour un public debout et pour pouvoir accueillir tous les spectateurs, cette fois-ci sur une jauge assis, ils vont jouer à 20h30 puis à 22h30".

Ce qui compte, c'est d'être là et de jouer"

Le maître mot de cette nouvelle saison pas comme les autres, c'est s'adapter explique Florence Alibert, directrice de la cité musicale, qui chapeaute la Bam et les Trinitaires: "Ce qui reste compliqué, c'est de se dire qu'on peut basculer à tout moment en zone rouge, où il y aura obligation de séparer les spectateurs mais finalement ce sont des difficultés qu'on a intégré, on arrive à trouver les moyens de redémarrer, c'est ça qui compte, être là et de jouer".

Soutien aux groupes locaux et résidences d'artistes

Les deux salles cet automne mettent en avant surtout des groupes locaux, comme les Messins The Yokel, en résidence toute la semaine à la Bam et en concert ce samedi. Tout le programme de la Cité Musicale à retrouver ici. Les bars des salles de concert ont rouvert.