Venez construire un vitrail en Lego pour célébrer les 100 ans de Disney !

Amy Jones et le vitrail en LEGO qu'elle a imaginé pour les 100 ans de Disney, à construire au Forum des Halles

Jusqu'au 9 juillet, les fans de Disney et ceux de Lego sont invités à prendre part à un projet international pour fêter les 100 ans de la marque de Mickey ! 4 artistes ont créé des vitraux à l'effigie de quelques illustres personnages de Disney à Londres, Manchester, New York et Paris.

Après avoir dévoilé la fresque de Londres le 21 juin dernier, c'est donc au tour de la fresque parisienne de s'afficher et se construire. Pensée par l'artiste franco-américaine Amy Jones, la fresque accueille entre autres Ariel de La Petite Sirène, Elsa de La Reine des Neiges, ou encore Vaïana et Coco. Mise en place ce 7 juillet au Forum des Halles (niveau -1), elle n'attend plus que vous pour la remplir de briques LEGO en famille ou entre amis ! Une fois les 4 fresques terminées, elles seront exposées à la LEGO House de Billund, au Danemark.

Vous pourrez compélter des petits carrés de briques qui seront ensuite déposées sur la fresque © Radio France - Romain Fresu

Nous avons pu rencontrer Amy Jones , la créatrice de cette fresque. Elle nous explique comment elle a travaillé pour réaliser ce vitrail et revient sur les personnages présents dont Ariel et Belle, deux princesses Disney très importantes dans son enfance**. C'est d'ailleurs en regardant La Belle et la Bête qu'Amy est tombée amoureuse de la culture française.

