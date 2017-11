Venez danser à Rennes, à Yaouank, le plus grand fest-noz de Bretagne

Le festival Yaouank se termine, ce samedi à Rennes, en apothéose, avec un fest-noz géant, le plus grand de Bretagne. Point culminant de trois semaines de musiques bretonnes. Plusieurs milliers de danseurs vont entrer dans la ronde.

Pour cette édition, le festival Yaouank met à l’honneur les bagadoù et les sonneurs de Bretagne. Et ce samedi, dans le hall 9 du parc des expositions vont se ruer trois armadas de sonneurs cumulant 28 titres de champion. Vous pourrez suivre aussi une battle inédite entre ces deux grands bagadoù. Et puis, s'il y a foule à Yaouank, c'est que les connaisseurs savent qu'ils trouveront les meilleurs groupes de fest-noz du moment. Comme Startijenn et Superparquet, le groupe de bal électro qui s’est fait connaître aux Transmusicales, les sonneurs champions de Bretagne L’Haridon-Nédelec. Ou le duo nantais de violon et guitare Blain-Leyzour qui passe à l’électrique spécialement pour l'occasion.

Première note et c'est direct sur le breizh floor!

Si vous avez les pieds qui gigotent, rendez-vous au parc des expositions à partir de 16h15 jusqu'au petit matin. Vous ne savez pas danser la gavotte? Pas se souci, les animateurs de l’association Kendalc’h vous initieront aux bases et vous pourrez rentrer dans la ronde. Vous ferez comme Marine Leborgne et Mathilde Ollivier. Les deux jeunes rennaises ont découvert le fest-noz, il y a quelques annnées. Elles sont accro aujourd'hui. Elles vont danser chaque week-end et ne rateraient pour rien au monde Yaouank. "Première note et c'est direct sur le breizh floor et on danse non stop!"

