"Venez voir la Bretagne !" : le cri des organisateurs du festival de Cornouaille

Si la programmation du festival de Cornouaille est déjà connue, le mystère planait encore sur le déroulé de la traditionnelle journée de clôture "Quimper en fête". Comme chaque année, elle débutera par une messe en breton à 9h00 à la cathédrale Saint-Corentin. Mais pour le reste, les organisateurs ont été contraints de repenser Quimper en fête. Le traditionnel défilé n'aura pas lieu mais il sera remplacé par des déambulations dans plusieurs endroits de la ville avec une dizaine de cercles et de bagadou. Toute la journée, le public pourra également assister à des spectacles de rue et des animations pour découvrir jeux bretons et métiers d'antan.

Accès libre pour découvrir la culture bretonne

Les organisateurs ont tenu à ce que toutes les animations, concerts et déambulations soient en plein air, en accès libre et sans pass sanitaire, pour que la culture bretonne reste accessible à tous. Igor Gardes, le directeur du festival espère "une rencontre entre le public et cette culture bretonne qui ne demande qu'à s'exprimer". Seuls deux événements se feront sur réservation : des concerts au théâtre de Cornouaille, ainsi que l'élection de la reine et une chorale à l'église de Locmaria. Bref, de quoi "découvrir Quimper et rencontrer la Bretagne", comme le souhaitent les organisateurs du festival.