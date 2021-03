La vente aux enchères de vins du Jura exceptionnellement organisée à la Saline Royale d'Arc-et-Senans

La vente aux enchères de vins du Jura, traditionnellement organisée lors de la percée du vin jaune, a cette année eu lieu samedi 13 mars à la Saline Royale d'Arc-et-Senans, dans le Doubs. Des enchères perturbées par le covid et donc organisées en petit comité et via une plateforme internet.

Les plus vieilles bouteilles dataient de 1958 et 1959. C'est un vin jaune de 1973 qui a raflé la plus grosse mise : 520 euros.

Dans une salle de la Saline Royale d'Arc-et-Senans, seulement trente personnes ont pu prendre part aux enchères de vins du Jura organisées samedi 13 mars 2021. Habituellement, ces enchères ont lieu lors de la percée du vin jaune, mais cette année, elle a été annulée à cause du coronavirus. Les organisateurs ont donc dû délocaliser la vente dans le Doubs et organiser des enchères en ligne.

En plus des quelques chanceux ayant pu s'inscrire pour assister à la vente, une soixantaine de personnes participent en ligne. Le commissaire-priseur fait donc grimper les enchères en gardant un oeil attentif sur son écran d'ordinateur. Parmi les plus "gros" lots choisis par le sommelier : plusieurs bouteilles de côte du Jura jaune datant de 1958 et 1959.

Un lot de 17 Clavelinés s'élève à 1 800 euros, reversés à l'association Sapaudia

Mais c'est un côte du Jura jaune de 1973 du domaine Jeannin Gevingey qui a soulevé la somme la plus importante pour une bouteille : 520 euros. La plus grosse enchère ? 1 800 euros pour un lot de 17 Clavelinés. Cette somme sera entièrement reversée à l'association Sapaudia Franche-Comté qui oeuvre pour le don de moelle osseuse.

De bonnes bouteilles à boire pour mon prochain anniversaire"

Sur place, Alexis voulait absolument remporter les enchères sur des bouteilles de 1985 : "c'est mon année de naissance donc ça serait une belle addition à ma collection et de bonnes bouteilles à boire pour mon prochain anniversaire", explique le Montbéliardais.

Pierre Rolet est un viticulteur à la retraite. Alors il a profité des enchères pour racheter une bouteille de son domaine, datée de 1967 : "celle-ci, on n'en avait pas fait beaucoup et il ne m'en restait plus". Seuls lots délaissés ? Les magnums. Aucun n'a trouvé preneur.