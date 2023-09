Vente aux enchères : tout doit disparaître au Château de Jouancy

Un amateur de vin, un collectionneur de petits trains, un passionné d'architecture ou encore... un pilote de rallye. Toutes les passions de Bernard Colette, l'ancien propriétaire récemment décédé du Château de Jouancy près de Noyers, se retrouvent mises aux enchères samedi 16 et dimanche 17 septembre. A l'intérieur du bâtiment, "tout doit être vendu", explique Me Aurélie Guen, commissaire-priseur à Tonnerre.

ⓘ Publicité

Quelques-uns des lots proposés à la vente aux enchères. © Radio France - Steven Gouaillier

"C'est rare d'avoir tout le contenu d'un château à la vente, avec des objets de cette qualité. On vend du vin, on vend des véhicules de collection, on vend des tableaux de collection, une très belle bibliothèque sur l'architecture, c'est vraiment pas commun", poursuit-elle.

La bibliothèque du château regorge de livres consacrés à l'architecture. © Radio France - Steven Gouaillier

Et la vente s'annonce déjà hors-normes. En plus des personnes déjà inscrites, la vente sera diffusée et accessible en direct sur internet, pour des acheteurs du monde entier, comme l'indique Aurélie Guen : "il y a des gens de Belgique qui m'ont téléphoné, ils viennent spécialement en week-end à Noyers. Sur nos inscrits du live, on a des États-Unis, du Vietnam, de la Hongrie, de la Grande-Bretagne, de l'Italie...".

Le tableau représentant une scène de banquet (à droite) est l'une pièces majeures de la vente, estimée entre 6 et 8.000 euros © Radio France - Steven Gouaillier

"Une vente classique, en général on a environ 1.000 personnes. Là, je pense qu'on atteindra 2 à 3.000 personnes d'inscrites", prédit la commissaire-priseur.

Cinq voitures de collection doivent également être mises à la vente. © Radio France - Steven Gouaillier

Hormis la cave, le château est ouvert à partir de vendredi matin pour voir les lots, avant le début de la vente, prévue dans la grange, de la bibliothèque et des grands vins samedi. Le mobilier, les sculptures ou les tableaux seront de leur côté proposés à la vente pendant la journée de dimanche. Le château lui-même doit être vendu à une date ultérieure, une fois que les lots auront trouvé preneur.