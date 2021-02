Vente d'arbres aux Jardins Fruitiers de Laquenexy : "une année exceptionnelle"

Si les Jardins Fruitiers de Laquenexy, près de Metz, sont fermés aux visiteurs pour l'hiver, mais aussi à cause de la crise sanitaire du coronavirus, ils restent accessibles aux amateurs qui souhaitent acquérir quelques arbres fruitiers pour leur jardin. Cette vente d'abres a lieu chaque année, de novembre à mars.

Beaucoup de specimens ont déjà été vendus, mais il reste des pommiers, des pêchers, des mirabelliers, ou des variétés plus "exotiques" comme des kiwis ou des kakis. Les abricotiers aussi, s'acclimatent bien sous nos contrées, "à condition de les planter dans des endroits abrités", précise Pascal Garbe, le directeur des Jardins fruitiers de Laquenexy.

Outre les arbres, on trouve aussi des plants de petits fruits comme des framboisiers ou des groseillers © Radio France - Julie Seniura

30.000 arbres vendus chaque année

Et cette année, marquée par la crise sanitaire, sera assez exceptionnelle : "Ca a été très dense pour nous, explique Pascal Garbe. Lors des deux confinements de 2020, les gens ont découvert ou redécouvert les joies du jardinage. Et puis en ce moment, avec la météo douce et printanière, on retrouve le plaisir de s'occuper de son jardin".

L'avantage des Jardins Fruitiers de Laquenexy sur les jardineries traditionnelles, c'est le savoir-faire : des arbres produits sur place, sélectionnés, des variétés adaptées à nos climats. Et surtout le conseil : "Quand vous ne savez pas quel arbre choisir, on va pouvoir vous décrire le goût des fruits, détaille Pascal Garbe. On en a même dans nos frigos : on peut aller vous chercher une pomme et vous la faire déguster ! C'est une vraie valeur ajoutée". Les jardiniers de Laquenexy reçoivent d'ailleurs souvent des coups de fil d'amateurs en quête de conseils.

La vente d'arbres aux Jardins fruitiers de Laquenexy est ouverte tous les après-midi, du lundi au vendredi, jusqu'au 12 mars 2021.