Vente de l'ASNL : "ça fait des années que ça dure", les supporters s'impatientent

Sur les grilles du stade Marcel Picot, une banderole au message évocateur : "10 ans de ventes avortées. Continuez et le club sera coulé". Un signal déposée dimanche 15 juin dans la soirée par les supporters du Saturday FC, le principal groupe d'ultras de l'ASNL. La crise du covid-19 a mis un coup d'arrêt aux discussions entre l'ASNL et le City Football Group, notamment propriétaire de Manchester City. La vente est donc suspendue, et les supporters s'impatientent.

"On est toujours sur la même ligne : le club doit changer de main, assure Kylian Valentin, porte-parole des Saturday FC. On est en désaccord avec le fonctionnement actuel. Cette banderole c'est un moyen de dire : 'depuis le départ de Jean-Michel Roussier, vous avez fracassé ce qu'il avait fait. Vous êtes en train de retourner à un fonctionnement d'amateurs.'"

Il n'y a pas de remise en question au sein du club

Les passionnés du club au chardon s'inquiètent pour l'avenir du club. "Il y a de la lassitude parce que ça fait des années que ça dure et que rien ne change, il n'y a pas de remise en question au sein du club, poursuit Kylian Valentin.Tous les amoureux de l'ASNL constatent que le club ne se remet jamais en question."