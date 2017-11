Vente des hospices de Beaune : le programme des festivités

Cest ce vendredi 17 novembre que débutent les festivités organisées autour des traditionnelles ventes annuelles des hospices de Beaune. Le programme de cette 157eme édition s'annonce très chargé.

Les parrains de la vente de charité sont cette année le chanteur Charles Aznavour, le journaliste Marc Olivier Fogiel, l'actrice Julie Depardieu et la couturière Agnès B. Cette vente aux enchère reste l'une des plus célèbres manifestations de charité au monde. Depuis 2005, la maison CHRISTIE'S anime les ventes, ce qui renforce évidemment cet aura à l'international. Le rendez vous c'est dimanche après midi aux hospices. (sous les halles de Beaune spécialement aménagées pour l'occasion)

Beaucoup d'animations et de rendez-vous

Avant la vente, vous pouvez déguster les vins primeurs de l'année en cours. De nombreuses Maisons de Négoce et des domaines ouvrent leurs caves. Elles vous proposent des dégustations de prestige, de vieux millésimes, de grands crus et bien sûr des visites de caves. Selon les adresses, comptez de 7 à 40 euros en plein tarif.

Le palais des congrès de Beaune vous propose aussi sa 145e fête des grands vins de Bourgogne. Vous pourrez y découvrir pendant trois jours toute la richesse des climats de Bourgogne. L'entrée est 25 euros (verre et catalogue compris)

Du spectacle pour les yeux

Surtout la nuit tombée puisque des illuminations et des projections sur les monuments sont proposées à l'occasion de ce week-end exceptionnel. Sans modération, vous pouvez aussi profiter d'une fête foraine jusqu'à dimanche place de la Madeleine à Beaune. Il y a aussi des expositions d'art.

Si vous allez dès ce vendredi après-midi à Beaune, la salle des fêtes de Challanges propose un spectacle de Gilles Pichard à partir de 15h, plutôt pour les aînés. Il y a aussi un village bourguignon à découvrir de 16H30 à 22H avec des stands gastronomiques et d'artisanat. Ce vendredi soir, c'est aussi le lancement des trois glorieuses avec quatre invités : Vanessa Demouy, Pierre Yves Duchesne, Daniel Fernandez et Philippe Verdier. C'est à 19H porte Marie de Bourgogne

Du sport aussi

Une marche nordique de 10kms ou une randonnée familiale de 8kms, le samedi matin 9H au départ du Forum des sports et un semi marathon à 14H avenue de la République. Si vous êtes plutôt "retraite aux flambeaux', rendez vous à 17h30 samedi entre la place de la mairie et la place Carnot. Il y a un concours de débouchage de bouteilles de 15H à 17h30 place Fleury.

La tradition est respectée

Dimanche, c'est du traditionnel "pur et dur" avec dès 9H30, l'hommage de la population aux vignerons, une messe à 9H30 à la basilique Notre Dame. Une intronisation sera également proposée à 11H15 par la confrérie de Belnus et l'après-midi à 15H un grand défilé musical et folklorique dans les rues du centre ville.r