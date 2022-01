Vente des tableaux du peintre landais Lizal : colère de la mairie de Dax et d'un historien de l'art

"C'est comme si on retirait au Louvre sa Joconde". Kevin Laussu, historien de l'art dacquois, est en colère et il ne mâche pas ses mots. Ce samedi, se tient à Bordeaux, à la maison de vente Briscadieu, une vente aux enchères dans laquelle plusieurs tableaux de peintres landais du début du XXème siècle sont mis à la vente. Il s'agit en fait de la collection de tableaux qui, jusque-là, habillait les murs de la Caisse d'Epargne de Dax. La banque était alors un mécène pour des artistes landais aujourd'hui reconnu tel qu'Alex Lizal ou Jean-Roger Sourgen. Avec cette vente aux enchères, ces tableaux considérés comme des éléments phares du patrimoine landais, risquent d'être éparpillés et de quitter les Landes et Dax. Et c'est bien ce qui inquiète les amoureux d'art comme Kevin Laussu.

Le post Facebook de l"historien de l'art Kevin Laussu. - Capture d'écran Facebook

Kevin Laussu, historien de l'art. Copier

Mise à prix entre 20 000 et 30 000 euros

Parmi les tableaux de la collection de la Caisse d'Epargne, il y a la pièce maîtresse qui est d'ailleurs la vitrine de la vente aux enchères. C'est "l'assemblade au Pays landais" d'Alex Lizal. Le tableau monumentale de plus de 3 mètres de longueur trônait dans la salle du conseil d'administration de la banque. Peint en 1904, il est mis à prix ce samedi par la maison de vente bordelaise entre 20 000 et 30 000 euros.

Si la banque se sépare de sa collection, c'est parce qu'elle "réaménage" son siège de Dax explique une responsable de la communication du groupe. "Les bénéfices de la vente seront reversés au fond de dotation régional de la banque pour financer des projets associatifs dans l'environnement ou dans la jeunesse", précise-t-elle par téléphone.

La colère de la ville de Dax

Cette promesse d'abonder des projets associatifs sur la région n'éteindra sans doute pas la colère de Martine Dedieu, l'adjointe à la culture de la ville de Dax. Elle n'a jamais été informée par la Caisse d'Epargne de leur projet de vente de ce patrimoine culturel. L'adjointe a eu vent de cela fin décembre et tente depuis, avec le maire de Dax, d'activer leurs réseaux pour dénicher un acheteur local. Selon l'élue, la ville, elle, n'a pas les moyens de se positionner.

"J'ai encore un petit espoir", dit Martine Dedieu. Copier

"La Ville doit exercer son droit de préemption lors de la mise en vente des œuvres", dénonce de son côté l'opposition municipale Dax en commun dans un communiqué argumentant que "le prétexte mis en avant (« manque de moyens ») est fallacieux car le budget municipal a toujours comporté une ligne budgétaire destinée à l’achat d’œuvres d’art qui, dans le passé, a été, à diverses reprises, utilisée".