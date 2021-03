Vente du domaine de Commétreuil dans la Montagne de Reims, quels sont les projets ?

C'est bientôt la fin d'un long dossier au domaine de Commétreuil à Bouilly dans la Marne. Le château et son parc de 150 hectares, qui appartiennent au parc naturel régional de la Montagne de Reims, sont en vente depuis 2013. Après plusieurs années sans avancées concrètes, le comité syndical du parc s'apprête à voter pour l'un des trois projets sur la table. Ils sont à nouveau présentés au président de la région Grand Est Jean Rottner, de passage dans la Marne ce jeudi 10 mars.

Un parc naturel pour le grand public

L'un de ces projets est porté par Pierre-Emmanuel Taittinger, l'ancien président de la maison de champagne Taittinger et Pierre Singer, le directeur du parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes en Lorraine. Les deux hommes militent pour l'ouverture d'un parc naturel à destination du grand public.

Dans les plans notamment, une ferme pédagogique : "Il y a beaucoup d'enfants qui doivent aller au Salon de l'agriculture pour voir des animaux, explique Pierre-Emmanuel Taittinger. C'est triste que dans l'un des premiers départements agricoles de France, il n'y ait pas une ferme où ils puissent faire la différence entre une biche, un cerf, un daim, un faon... la biodiversité est au coeur du projet avec la nature, les arbres, les végétaux. Ce serait le grand poumon vert des agglomérations de Reims et d'Epernay."

Dans le dossier également, les deux hommes d'affaires proposent des expositions d'art contemporain et la création d'hébergements écologiques, ajoutés aux chambres du château du domaine, qui pourrait garder une fonction hôtelière.

Le prix estimé : entre 7 et 12 millions d'euros sur plusieurs années dans un financement public et privé : "Ce sera vite rentable car il y aura beaucoup de public." L'accès serait donc payant "mais à des prix abordables. De quoi attirer 200.000 visiteurs par an", selon Pierre-Emmanuel Taittinger.

Un hôtel ouvert sur l'extérieur et la nature

L'un des projets de réhabilitation du domaine de Commétreuil est porté par le président fondateur de la société Barn Hôtel. Edouard Daehn a déjà ouvert un premier établissement dans les Yvelines, au parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

Le dossier fait état d'un hôtel (entre trois et quatre étoiles) de 70 à 80 chambres, tourné vers l'extérieur : "C'est un lieu de vie, raconte Edouard Daehn. On se reconnecte avec la nature pour être en lien avec elle." Activités de maraîchage, d'équitation, de sport, résidences d'artistes, l'objectif du projet est d'attirer les touristes de passage dans la Marne : "Mais nous ne voulons pas qu'ils ne consomment qu'à l'hôtel sans sortir et qu'ils repartent", souligne Edouard Daehn.

Ce projet "hôtel-nature" s'adresse aussi aux habitants du secteur selon le président de Barn Hôtel : "C'est inconcevable de grillager ce lieu, le parc restera ouvert. On va créer des allées pour avoir des transitions entre les différentes communes. On a besoin de ce flux, c'est ce qui va amener de la vie."

Le coût de cette réhabilitation (20 millions d'euros) serait entièrement pris en charge par la société Barn Hôtel. Entre 50 et 70 emplois seraient créés.

Pas de projet industriel sur le site

Le troisième et dernier projet serait porté par Arterstate. Un nom qui était déjà apparu il y a quelques mois puisque l'entreprise de l'Aube avait d'abord proposé un projet viti-vinicole, retoqué par le conseil municipal de Bouilly.

L'idée de la cuverie est donc abandonnée, et le dossier parle d'un hôtel et d'un restaurant autour des produits locaux.

Les élus du conseil syndical du parc naturel régional de la Montagne de Reims devront donc choisir entre ces trois projets. Une décision devrait être prise d'ici l'été.