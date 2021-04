Ce samedi matin place du marché à La Châtre, trois auteurs-dessinateurs de BD étaient présents pour dédicacer et vendre leurs ouvrages. L'occasion aussi et surtout d'être à nouveau au contact de leurs lecteurs.

Ventes de BD à La Châtre : "C'est la première fois depuis plus d'un an qu'on est au contact du public"

Chose rare à l'heure où tous les événements s'annulent les uns après les autres, ce samedi - place du marché à La Châtre - avait lieu un mini salon du livre en extérieur. Un salon maintenu malgré le contexte et à la veille d'un reconfinement national. Pour les organisateurs c'était important, tout comme pour les trois auteurs-dessinateurs de BD qui étaient présents. L'occasion aussi de rencontrer leurs lecteurs ou juste les curieux qui ont fait une halte au stand.

Sur place, Bruno Forget, qui a fait l'adaptation du "Chêne Parlant" de Georges Sand. Mais aussi, Jean-Marc Desloges et Louis Jourdan, scénariste et dessinateur du "Petit Hugo", dont ils viennent de produire la quatrième aventure intitulée "Le Défi". Un événement organisé par les éditions La Bouinotte et qui a attiré pas mal de curieux sur la place du marché. En tout, 31 albums ont été vendus entre 9h30 et 12h30.

Léo, 7 ans, repart avec sa BD du "Petit Hugo" dédicacée. © Radio France - Kathleen Comte

Et la joie ne se trouve pas que du côté des clients, elle est bien présente aussi du côté des professionnels comme Bruno Forget, auteur de la BD le Chêne parlant : "_C'est la première fois depuis plus d'un an qu'on a l'occasion de dédicacer et d'être au contact du public_. C'est toujours un plaisir de pouvoir dessiner devant les gens. Ça nous avait manqué. C'est un moment de partage."

Bruno Forget, auteur du "Chêne Parlant", en pleine dédicace. © Radio France - Kathleen Comte

Gilles Boizeau, directeur des éditions La Bouinotte, tenait à ce que cet événement ait lieu : "On a maintenu parce que les occasions ne sont pas fréquentes pour pouvoir présenter nos livres aux lecteurs. _Il y a une vraie attente par rapport à ça_. On savait qu'il y aurait un peu de monde sur le marché parce que c'est un marché pascal. Il y a des gens qui viennent avec plaisir pour rencontrer les auteurs et les auteurs, aussi, on besoin de ça, de présenter, de défendre leurs livres et leurs albums de BD."