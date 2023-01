Vercingétorix tête d'affiche des "Journées romaines" à Nîmes en 2023

Nîmes et Edeis (délégation de service public) viennent ce mardi de présenter l’édition 2023 des Journées romaines, prévues du 4 au 8 mai, "la plus grande reconstitution historique sur l’Antiquité en Europe." L’an dernier, 104.000 visiteurs avaient été séduits. Au programme, de nombreuses animations : conférences, spectacles, marchés, visites guidées, défilés, cérémonies romaines, ateliers… et, en point d’orgue, trois représentations du grand spectacle de reconstitution historique dans les arènes : "Vercingétorix".

ⓘ Publicité

La billetterie est déjà ouverte, avec des tarifs de 15 à 64 euros pour les adultes, et à partir de 5 euros pour les enfants.

Trois spectacles dans les arènes

Les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai à 15h30 ont lieu les 3 spectacles, sur la thématique "Vercingetorix".

Synopsis : De Gergovie à Alesia, au plus près de la réalité historique, revivez les plus grandes batailles de la Guerre des Gaules qui opposa le légendaire chef gaulois au grand Jules César. Plus de 500 reconstituteurs venus de toute l'Europe vous font revivre les célèbres « ludi » (jeux) comme il y a 2000 ans. Durée du spectacle : 2 heures.

Tarifs : Catégorie 3 assis placement libre : Tarif plein 15 € / Tarif enfants de 4 à 12 ans 5 € Catégorie 2 assis numéroté : Tarif plein 34 € / Tarif réduit 19 € Catégorie 1 assis numéroté : Tarif plein 54 € / Tarif réduit 29 € Catégorie Premium assis numéroté : Tarif plein 64 € / Tarif réduit 39 € *Tarif réduit : Enfants de 4 à 12 ans et groupes à partir de 20 personnes. Gratuit pour les moins de 4 ans.

Achat des billets en ligne sur www.arenes-nimes.com ou sur www.adamconcerts.com et dans toutes les billetteries spectacles

Le mercredi 3 mai 2023 à 18h00, rendez-vous sur le parvis des arènes avec tous les Nîmois pour un flashmob géant. Une chorégraphie sera disponible en ligne.