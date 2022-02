Vercors : de nombreux Drômois skient à Font d'Urle en ce premier week-end de vacances scolaires

C'est le premier weekend des vacances de février, pour les Drômois et les Ardéchois, en zone A. Pour la zone B, les vacances ont commencé il y a une semaine déjà. Et qui dit vacances de février, dit saison de ski ! Elle bat son plein, dans le Vercors.

Il y a du monde sur le parking de la station de ski Font d'Urle - Chaud Clapier, en ce premier week-end des vacances de février, dans la Drôme ! Et 90% des voitures portent le numéro 26 sur leur plaque d'immatriculation : pour bien entamer leurs vacances, sous un beau soleil, les Drômois ont pris d'assaut les pistes de ski. "Au programme : ski nordique entre amis, puis session massage cet après-midi, pour profiter pleinement et puis resto ce soir, ce sera une fondue ! La totale !" se réjouit Eric.

"On a fait des pistes vertes pour s'échauffer, et puis des pistes bleues !", "Moi j'ai fait des pistes rouges et j'ai même tenté une piste noire !" racontent Erwan et Chantal, originaires de Valence. Ils accueillent des amies venues de Paris, qui découvrent le ski. Evidemment, pas de bonne session ski sans une belle chute : "Ah oui j'ai bien chuté ! J'ai encore des marques ! J'ai pris une bosse un peu vite et je me suis mal réceptionné !" sourit Erwan, en montrant son doigt blessé. Rien de grave, heureusement !

Le tire-fesses de la station Font d'Urle, dans la Drôme © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Une saison qui a bien commencé

Des chutes, on en fait aussi en luge ! Pas de quoi faire peur à Marcel, une dizaine d'années, les joues toutes rouges, qui n'arrête pas de dévaler puis remonter la piste dédiée : "J'aime bien la neige et j'aime bien glisser !" raconte-t-il.

"Il fait beau et la saison a très bien commencé !" se réjouit Laurent Digoudé, responsable adjoint de la station. " "Les vacanciers de la zone de Marseille vont arriver, tous nos Drômois qui attaquent les vacances seront là aussi, donc on va avoir du monde. Nos collègues du centre de vacances sont pleins pour les deux semaines à venir !"

Il y avait du monde sur les pistes, ce week-end à Font d'Urle © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Reste un impératif pour que les vacances se passent bien : que la neige tienne ! Mais là aussi, Laurent Digoudé est confiant : "On a ce qu'il faut pour tenir les vacances, on a fait un gros travail d'anticipation avec les dameurs, on a récupéré de la neige dans les congères pour renforcer les points plus sensibles. Lundi, il y a un petit coup de neige, on devrait avoir 5 cm, ça remettra un peu de couleur pour faire une ambiance hivernale !"

Au vu des bonnes conditions d'enneigement actuelles, tout le domaine est accessible : les 85 km de ski nordique et toutes les pistes de ski alpin, les télésièges fonctionnent dans leur intégralité. Depuis le début de la saison, environ 80 000 skieurs ont dévalé les pistes de Font d'Urle - Chaud Clapier, 2 000 en moyenne les dimanches et 1 000 les samedis.