Vercors Music Festival 2023 : Izïa, Romeo Elvis ou Fatoumata Diawara parmi les premiers noms

On connaît les premiers noms du Vercors Music Festival qui se tiendra les vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet 2023 à Autrans (Isère). Les noms d'Izïa, Romeo Elvis, Biga*Ranx, Fatoumata Diawara et 47ter ont été dévoilés mercredi par les organisateurs.

47ter Samedi 1er juillet Romeo Elvis Dimanche 2 juin Izïa

Fatoumata Diawara La billetterie La billetterie est déjà ouverte. Cette année, des packs famille (deux adultes et deux enfants, 90 euros) et amis (cinq adultes, 150 euros). ont été créés. L'entrée est gratuite pour les moins de 6 ans accompagnés d'un adulte muni d'un billet.