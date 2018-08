Verdun, France

Beaucoup de monde pour mettre en place le bivouac situé à l'arrière de l'ancien casernement Miribel. Il faut dire qu'on voit les choses en grand du côté de Verdun. Pas moins de 900 figurants se sont regroupés en tenue d'époque, pour montrer aux visiteurs à quoi ressemblait la vie dans les tranchées.

Une parade de soldats de la guerre 14-18 ce vendredi à Verdun. © Radio France - Arthur Blanc

L'ensemble des reconstituants est issu de 18 pays différents, l'Europe de l'Est étant particulièrement représentée grâce notamment à plusieurs figurants russes. Et ce sont au total 80 associations qui ont répondu à l'appel du mémorial de Verdun. On retrouve donc des soldats, mais aussi des cuisiniers, des infirmières, et même un chien-soigneur.

Outre le bivouac, une retraite au flambeau est prévue ce vendredi soir au mémorial de Douaumont. Pour la suite du programme : un défilé dans les rues de Verdun sera organisé ce samedi, avant un ultime hommage lors d'un rassemblement dimanche dès 10h, à Fleury-devant-Douaumont, village tombé pendant la Grande Guerre.