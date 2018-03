"C'est trop dingue ! C'est comme une star !". Les fans étaient bien là mardi soir, à la patinoire Barrot de Reims, pour approcher LA championne du Reims Patinage de Vitesse : Véronique Pierron. A peine rentrée des championnats du monde de short track au Canada et à peine remise d'une saison ponctuée par les Jeux Olympiques de PyeongChang, la patineuse a tenu à rendre visite à son club.

"Ca faisait un an que je n'étais pas revenue dans la région, mais à chaque fois je passe par le club. Ce sont des amis, des proches, c'est chouette de les voir", dit-elle. Ici tout le monde l’appelle "Vévé" ! et le premier à dire sa fierté, c'est le président du club Ghislain Gass : "On a reçu hier la carte postale qu'elle nous a envoyée des JO et franchement, c'est touchant. Je pense qu'elle aura toujours une part du club en elle".

Véronique Pierron entourée de quelques membres du Reims Patinage de Vitesse © Radio France - Aurélie Jacquand

Avec le sourire, Véronique Pierron se prête au jeu des autographes et des photos. "Ca fait bizarre de la voir parce qu'on l'a suivie à la télé pendant les Jeux! En plus elle est très sympa", dit Nathan. Non loin, Laura, 4 ans, fait signer un poster avec sa maman Marie-Christine : "Elle avait emmené ce poster à l'école, elle l'avait affiché dans la classe et elle l'a récupéré exprès pour le faire signer et le montrer à ses copains".

Des échanges qui rappellent des souvenirs à la championne de short track, sur cette glace de la patinoire qu'elle connaît par coeur : "Je suis au club depuis que j'ai 15 ans, j'ai intégré le Creps en même temps. _J'ai passé énormément d'heures à m'entraîner ici, à tourner en rond sur cette patinoire_. C'est là que j'ai commencé la compétition. C'est un lieu qui m'est familié et c'est important de revenir".

Les membres du Reims Patinage de Vitesse attendaient Véronique Pierron avec impatience © Radio France - Aurélie Jacquand

Véronique Pierron s'est prêté au jeu des autographes pour ses fans © Radio France - Aurélie Jacquand

Son statut de leader du Reims Patinage de Vitesse, Véronique Pierron l'assume avec simplicité et modestie : "C'est agréable d'avoir créé cette émulation là, que les jeunes vibrent à travers mes résultats. C'est important d'être un peu la vitrine du club". Alors le président du club, Ghislain Gass espère qu'elle aura encore envie de poursuivre sa carrière quelques années : "Le top pour nous serait qu'on puisse organiser en 2020, 21, 22, de grandes compétitions comme une étape de coupe du monde par exemple, et qu'on fête la retraite de Véronique à ce moment-là".

Mais à 29 ans, la championne hésite. Tenir à ce niveau demande beaucoup d'exigence et de travail : "Je le ferai peut-être pour le relais de l'équipe de France", lâche Véronique Pierron. En attendant elle se laisse du temps, pour se reposer, réfléchir et finir ses études : une licence de commerce et sport.