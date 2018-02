Bourges, France

La 42e édition du Printemps de Bourges s'ouvrira sur une soirée dédiée aux femmes le 24 avril avec Véronique Sanson qui est en tournée avec son album "Dignes, dingues, donc...". On attend également Juliette Armanet, l'une de ses filles spirituelles. La chanteuse des Rita Mitsouko, Catherine Ringer, ainsi que Naya, la jeune finaliste de The Voice Kids en 2014 compléteront la soirée d'ouverture sur la scène du W.

Le lendemain, le 25 avril, le Britannique Rag'N'Bone Man se produira aussi sur la grande scène du festival. C'est le gros succès de l'année avec son tube "Human". A ses côtés, on attend le groupe Walk off The Earth, connu pour ses vidéos improbables qui cumulent des millions de vues sur le web.

Toujours le 25 avril, le trio L.E.J complétera la programmation du W. On se souvient de leur clip de l'été 2015 qui a fait le buzz sur youtube et qui les a propulsées sur le devant de la scène musicale. En deux ans, on les retrouvait sur la scène de l'Olympia. Le duo Brigitte sera aussi au Printemps de Bourges pour cette 42e édition.

Une soirée hip-hop et rap avec Orelsan

Le jeudi 26 avril sera réservé à la scène hip-hop et rap avec un plateau alléchant. Orelsan qui a sorti dernièrement l'un des meilleurs albums rap de l'année en sera la tête d'affiche, épaulé par Damso, Cabalerro & Jeanjass et Biffty & Dj Weedim.

La fin de la semaine fera la part belle au rock et à l'électro. Avec pour le Happy Friday du 27 avril, Shaka Ponk, DJ Feder, le duo Ibeyi. Pour le28 avril, on attend le "papa de l'électro française" Laurent Garnier, mais aussi Rone ou encore Nina Kraviz.

Le concert de clôture le dimanche sera assuré par le duo de rappeurs toulousain Bigflo & Oli.

Un hommage à Léonard Cohen

Cette année, le Printemps de Bourges rendra hommage à Léonard Cohen avec "Hallelujah", une création artistique dirigée par Henk Hofstede des Nits et le Avalanche Quartet avec au chant les participations de Jeanne Added, Raphaël, Rover, Yann Wagner, Rosemary Stanley et Dom la Nena.

Des lectures musicales avec Sandrine Bonnaire et Emmanuelle Seigner

Pour la deuxième année, le festival organise des lectures musicales dans l'écrin du palais Jacques Coeur. Parmi les têtes d'affiches, on compte Dani & Emmanuelle Seigner, Sandrine Bonnaire & Eric Truffaz et Marcella Giulliani.

