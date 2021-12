Véronique Sanson et Tryo, premières têtes d'affiche de l'été au château de Freycinet

Après une première édition réussie l'été dernier, le château de Freycinet va proposer à nouveau des concerts en juillet 2022. Six soirées musicales sont prévues les 21, 22, 23 et 28, 29 et 30 juillet. La billetterie a ouvert ce jeudi avec l'annonce des deux premières têtes d'affiche : Véronique Sanson se produira le 21 juillet et Tryo sera sur scène le 30 juillet.

Ce sont quatre amis qui sont à l'impulsion. Ils ont acheté ensemble la bâtisse et de son parc de dix hectares au nord de Montélimar. Leur envie est d'animer ce lieu atypique avec des concerts dans une ambiance familiale.