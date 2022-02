Véronique Sanson, Gaëtan Roussel et d'autres artistes annoncés au prochain VYV Festival de Dijon

Parmi les artistes déjà annoncés pour le prochain VYV Festival de Dijon les 11 et 12 juin prochains, des légendes avec The Smile, nouveau projet de Thom Yorke & Jonny Greenwood, la moitié de Radiohead, des tubes en pagaille avec la Lady de la chanson française, Véronique Sanson ; l’activisme rap de M.I.A. ; la trap futuriste de Laylow, la drill de Gazo, et l'organisation annonce aussi une surprise à venir dans quelques semaines.

Le public pourra aussi apprécié la voix de Gaëtan Roussel, le hip hop jazzy et sexy de Genesis Owusu, le R&B tribal d'Ibeyi, la fraîcheur punk rock de Idles et Shame, la sensualité de Juliette Armanet, le kid Eddy de Pretto, Kanoé, la jeune sensation rap de Belleville et bien d'autres.

"De la soul, de la pop, du rap, de l'électro, de la chanson, du punk et du rock, VYV Festival revendique _la diversité_, un voyage en musique et le monde à Dijon, celui qui nous a tant manqué. Une programmation pour tous, les fans et les mélomanes, les curieux et les aventureux, en famille ou entre potes, sensations et frissons assurés." rappelle les organisateurs de cet évènement musical dans un communiqué publié ce mardi 1er février.