Véronique Sanson rejoint la programmation du Festival du Roi Arthur à Bréal-sous-Montfort

Le Festival du Roi Arthur, dont les deux dernières éditions ont été annulées à cause de la crise sanitaire, a dévoilé sa programmation complète mardi 22 mars. Le festival se tiendra du 26 au 28 août avec, entre autres, Véronique Sanson, Feu! Chatterton, Suzane et PNL.

C'est un événement pour cette commune de près de 6.000 habitants au sud-ouest de Rennes. Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine) accueillera Véronique Sanson samedi 27 août sur la scène du Festival du Roi Arthur. Celle qui enchaîne les tournées depuis déjà cinq décennies présentera son nouveau spectacle, Hasta Luego. Les festivaliers pourront découvrir en avant-première les chansons de son nouvel album, attendu d'ici la fin de l'année. La chanteuse de 72 ans fait son grand retour après s'être battue contre un cancer ces dernières années.

Le Festival du Roi Arthur fait, lui-aussi, son grand retour après deux éditions annulées à cause de la crise sanitaire. Les festivaliers ont rendez-vous du vendredi 26 août au dimanche 28 août. La programmation complète a été annoncée ce mardi matin. En plus de Véronique Sanson, on retrouvera un groupe breton, Komodrag & The Mounodor, qui réunit deux formations de Douarnenez et de Paimpol pour un air de rock'n'roll à l'ancienne. Le groupe a participé aux Transmusicales en décembre dernier.

Vitalic, Rival Sons, Jahneration, James Bks, Kalika, Emma Peters, Ladaniva, Aziz Sahmaoui & University of Gnawa et Les Argonautes rejoignent également l'affiche. La billetterie est ouverte, avec des pass 2 ou 3 jours et des billets à la journée avec un tarif réduit pour les moins de 12 ans.

Découvrez la programmation complète

Vendredi 26 août : Paul Kalkbrenner, Damso, Selah Sue, Ultra Vomit, James Bks, Emma Peters et Les Argonautes (gagnants du tremplin du Festival du Roi Arthur)

Samedi 27 août : Vitalic, Véronique Sanson, Deluxe, Dinos, Rival Sons, Ladaniva et Kalika

Dimanche 28 août : PNL, Feu! Chatterton, Suzane, Gauvain Sers, Jahneration, Aziz Sahmaoui et Komodrag & The Mounodor