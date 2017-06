Verrières-en-Forez : La pluie perturbe le festival des Monts de la Balle

Ce week-end, c'est la 22e édition du festival de spectacles de rue à Verrières-en-Forez, petit village médiéval près de Montbrison. Malheureusement, la pluie a fortement perturbé la première journée. Une menace pour l'économie du festival.

Malgré la meilleure des volonté impossible pour la compagnie "si j'y suis" d'allé au bout du spectacle. Alexandre, le jongleur est trempé : "On ne sait pas si c'est pire de commencer ou pas, de continuer ou de finir, franchement ça fait chier"

On a failli se faire vraiment mal du coup on ne peut plus continuer - Alexandre, jongleur de la compagnie "si j'y suis"

Par moments de véritables trombes d'eau se sont abattus sur le village et les festivaliers. Des visiteurs qui pourtant avaient fait le déplacement et qui gardent leur enthousiasme malgré un ciel menaçant : "Il ne va peut-être pas pleuvoir tout l'après-midi donc on profite quand même" explique Marlène venue avec sa petite-fille de 5 ans.

Une menace pour la santé économique du festival

Le festival des Monts de la Balle dont France Bleu Saint-Étienne Loire est partenaire, c'est une trentaine de compagnies avec environ 150 spectacles répartis sur tout le week-end. Pour rentrer dans leur frais les organisateurs espèrent 5.000 entrées payantes mais Elsa Suroka, co-présidente de l'association "famille rurale" de Verrière-en-Forez qui organise le festival, le sait, cela va être très difficile : "le niveau économique sera compliqué cette année si on n'arrive pas à rentrer dans nos objectifs"

Tout l'espoir repose désormais sur la journée de dimanche. Le soleil est attendu. Les festivaliers aussi.