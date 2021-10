Depuis quelques semaines, les clubs de hockey sur glace des Pyrénées-Orientales craignent de ne plus pouvoir exercer à la patinoire de Font-Romeu, à cause de gros travaux. Une première réunion avec la Région a permis d'explorer des compromis.

Compromis trouvé entre les clubs de hockey sur glace des Pyrénées-Orientales et la Région

La crainte montait, avec notamment il y a deux semaines une pétition lancée pour "Sauver le Hockey sur Glace". Les trois clubs de hockeys des Pyrénées-Orientales déplorent des travaux, prévus en mars 2022 sur la patinoire Philippe Candeloro, à Font-Romeu, qui les empêcheraient de pratiquer et de finir leur championnat, qui coure jusqu'à début avril 2022. Des travaux au profit de l'Équipe de France de patinage de vitesse (short-track), qui donnaient aux clubs amateurs de hockeys l'impression d'être délaissés par rapport au sport professionnel.

Décaler les travaux

Mais samedi 16 octobre, à Font-Romeu, a eu lieu une première réunion pour essayer de trouver des compromis entre les clubs et la Région. Première solution : décaler les travaux pour les commencer après la fin du championnat de hockey. Eliane Jarycki est conseillère régionale, elle a assisté à la réunion : "La présidente de la Région souhaite que les travaux de la patinoire n'aient pas de conséquences sur son utilisation par les clubs locaux. Les travaux seront probablement décalés de quelques semaines, voire un mois. Pour nous, il était important qu'il n'y ait pas d'impact sur le championnat de hockey."

"On est soulagés que nos dirigeants régionaux se soient saisis de tout ça" - Gaëtan Sonneck, président du Hockey Club Cerdagne Capcir

Du côté des clubs, c'est le soulagement. "On est soulagés que nos dirigeants régionaux se soient saisis de tout ça et se soient investis pour que chaque pratiquant de cette patinoire, les associations, mais aussi le short track, puissent, dans les mois qui viennent, s'asseoir régulièrement autour d'une table", confie Gaëtan Sonnec, président du Hockey Club Cerdagne Capcir. Il reconnaît que ces travaux de rénovation sont "nécessaires", et apprécie que la Région ait entendu ses appels.

D'autres gros travaux, de six mois, sont prévus de janvier à juin 2023, qui priveraient tous les clubs d'un accès à la patinoire. Une nouvelle réunion est prévue lundi pour tenter de trouver des alternatives.