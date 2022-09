Vers un retour à la normale après le Covid pour les associations cherbourgeoises

De nombreux visages de membres d'associations affichent un large sourire : une rentrée, enfin, sans restriction sanitaire. 115 associations présentaient leurs activités au forum de Cherbourg-en-Cotentin ce samedi et le soulagement est palpable.

"On est plus serein"

"On n'a plus les masque," se réjouit Aurélie, professeur de danse à l'école des Petits Pas de La Glacerie, "et il y a beaucoup plus de monde ! Ils sont motivés, ils n'ont pas peur par rapport à l'année dernière." Effectivement, l'année passée, c'était une autre histoire. Aurélie avait dû donner des cours de danse en visio, pas l'idéal quand on paie une inscription à l'année. Les activités étaient donc largement perturbées, confirme Noémie, éducatrice en foyer qui emmène les enfants découvrir les activité présentées au forum : "Le Covid avais beaucoup freiné les activités périscolaires et pour la sociabilisation des enfants, c'était plus compliqué." Tennis de table, danse, boxe, rugby ou vélo, plus de problème pour faire l'activité de son choix ; associations et familles abordent donc cette rentrée associative avec sérénité.

Les 115 associations présentes au forum ont pu présenter leur activité. Ici, démonstration de rugby fauteuil. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Le retour progressif des licenciés pour les clubs

Cette reprise, de nombreux clubs la ressentent. C'est le cas de Yohann Moulin, président du Kick boxing club : "Les gens reviennent, c'est à dire que là, aujourd'hui, on a pris pas mal de contacts et notre public actuel nous ramène aussi d'autres licenciés." Résultats des effectifs qui devraient repartir à la hausse cette année.

Pour d'autres c'est un peu plus progressif. Tout le monde n'est pas encore revenu dans la section tennis de l'Union Sportive Cherbourgeoise, "pour le moment, c'est plus ou moins stable," constate Vincent Battistoni, "on a perdu pas mal de jeunes qui après (le Covid) n'ont pas raccroché, perte de motivation." La dynamique est tout de même encourageante estime de pongiste : "Les adultes, là, on retrouve un régime un petit peu comme on avait avant, des équipes de régionales et équipe de départementales, des gens qui reviennent à l'entraînement, qui sont motivés et qui retrouvent l'envie de jouer." Sans nouvelle vague de Covid, les associations présentes ce samedi ont bon espoir de tout revienne dans l'ordre cette année.