Vers une fréquentation record et historique sur les pistes de ski des Pyrénées

À l'occasion du début des vacances d'hiver, Akim Boufaïd, directeur de la station de ski de Saint-Lary et président des Domaines skiables de France pour les Pyrénées, évoque une probable saison record en terme de fréquentation.

Avant de parler des vacances, un mot sur l'énorme déception de notre Ariégeoise Perrine Laffont, qui n'a pas réussi à conserver son titre de ski de bosses aux JO de Pékin. Vous êtes déçu pour elle ?

Alors, bien évidemment, on est déçu pour elle. Mais quelle grande championne ! Avec beaucoup de lucidité, elle a expliqué qu'on ne peut pas toujours être au plus haut niveau et que la réussite n'est pas au rendez-vous pour elle. Mais quelle carrière ! Je pense qu'effectivement, on peut se féliciter de l'avoir à ce niveau là.

Énorme ambiance hier, dans sa station des Mont-d'Olmes, où France Bleu était en direct. Ça reste remarquable ce qu'elle a réussi à créer dans les Pyrénées ?

Bien évidemment, ces champions nous donnent une notoriété dont on a besoin. On a beaucoup de champions dans le massif alpin, peu de champions dans les Pyrénées, alors on est vraiment très heureux.

Parlons des vacances d'hiver qui ont démarré samedi et qui vont durer un mois avec les différentes zones, vous vous attendez à une une très très grosse affluence ?

Oui. On s'attend vraiment à réaliser des vacances exceptionnelles. Depuis le début de la saison, depuis le mois de décembre, on retrouve un engouement pour le ski qu'on n'avait pas connu depuis plusieurs années. On a beaucoup de monde sur l'ensemble des stations du Massif, ce qui montre que le marché du ski est un marché dynamique, ce qu'on avait un peu oublié ces dernières années.

On pourrait même battre des records d'affluence dans la station des Pyrénées ou pas ?

Oui, très certainement. À l'heure où je vous parle, on est proche des saisons historiques. En termes de fréquentation, on devrait très probablement, à la sortie des vacances d'hiver, annoncer des fréquentations records.

Quel taux de réservations, par exemple, dans les gîtes et hôtels actuellement ? Du côté de Saint-Lary ?

Cette semaine, on est proche des 100 % aux alentours de 95, 96% de taux de remplissage et la semaine prochaine on va effectivement atteindre probablement les 100%. On était à 97 % de réservations pour cette semaine là.

Qui sont les skieurs de cette semaine ? Est-ce que ce sont essentiellement des clients locaux français ? Vous arrivez à retrouver quelques étrangers, alors ?

Peu d'étrangers, beaucoup d'Espagnols mais ça c'est traditionnel dans les Pyrénées françaises, les Espagnols viennent en nombre. Par contre, on a beaucoup moins de clientèle de l'Europe, de l'Europe du Nord, que ce soit Britanniques, Belges. Majoritairement ce sont des Français de la façade ouest qui viennent skier cette semaine, et c'est une clientèle qui aime vraiment les Pyrénées.

L'enneigement est comment actuellement dans les Pyrénées ?

L'enneigement est plus que correct : au dessus de 1.500 mètres, on a des quantités de neige tout à fait acceptables pour pratiquer du bon ski. La qualité, elle varie effectivement en fonction des jours. Aujourd'hui, on a une mer de nuages qui stagne en dessous de 2.000 mètres d'altitude. Alors en dessous, effectivement, la neige est un peu humidifiée, mais au dessus de 2.000 mètres, la neige est excellente.

Elles remontent à quand les dernières chutes de neige dans les Pyrénées ?

La dernière chute, je vais être un peu coquin, elle remonte à hier (dimanche) puisqu'on a eu un petit saupoudrage : quelques centimètres de neige. Les dernières grosses chutes remontent à début janvier.

La neige devrait retomber ce week-end ? C'est ce que vous voyez également dans les prévis ?

Oui, une prévision avec le retour de la neige pour le week-end prochain. les pressions restent hautes donc, on ne s'attend pas à des grosses chutes de neige, mais c'est toujours bon à prendre de petites quantités comme ça, qui remettent une ambiance blanche et qui améliorent la qualité de la neige, c'est toujours bon à prendre. Et puis surtout, cet anticyclone, même si pour beaucoup il est synonyme de grisaille dans les plaines, pour nous c'est que du bonheur avec des conditions extraordinaires.

Les règles sanitaires, plus de masque dans les remontées mécaniques mais toujours ce pass vaccinal, il est facile à contrôler ? Tous les clients jouent le jeu ?

II y a vraiment, très peu de personnes qui arrivent sans être informées que le pass vaccinal est obligatoire et sans le présenter spontanément.

Mais ça bloque toujours pour trouver des saisonniers ou pas ?

On a réussi à renforcer nos équipes avec des employés de dernière minute : des étudiants souvent, qui veulent travailler en période de vacances. Globalement tout fonctionne bien, sans difficultés sur l'ensemble des stations.