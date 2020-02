Versailles: le e-sport, une compétition avant tout très sportive !

La troisième édition de l'e-sport se tenait ce samedi 8 février à l'Hôtel de ville Versailles dans les Yvelines. Trois tournois étaient organisés (FIFA, League of Legends et Hearthstone). Deux cents compétiteurs se sont préparés plus ou moins efficacement pour décrocher différents prix.

Un écran géant était installé dans une des salles de l'hôtel de ville de Versailles. Plusieurs "gamers" se sont affrontés sur Team Fight Tactics, un volet du jeu League of Legends.

Versailles, France

Au 1er étage de l'Hôtel de ville de Versailles, deux cents "gamers" (joueurs) se sont affrontés sur les trois plateformes de jeux, le jeu de football, "FIFA", le jeu de plateau, "League of Legends" et le jeu de carte "Hearthstone". Ils se sont tous plus au moins préparés à aborder cet après-midi de compétition.

Une préparation de haut niveau

Entre amateurs et professionnels, le fossé est énorme. "Je me suis mal préparé parce que j'avais école", raconte Fedhi, un jeune homme de 16 ans. Il vient de perdre son premier match à FIFA (2-0). "Cela se voit qu'il y a des professionnels, la prochaine fois je me préparerai mieux", sourit le jeune lycéen.

De l'autre côté de la pièce Aurélien, lui, s'impatiente. Assis sur une chaise, l'adepte de jeux vidéo mais amateur, se prépare à jouer une partie du jeu de football. "La préparation c'est avant tout mental, il faut rester concentré pendant la partie, c'est gérer ses émotions. C'est aussi le physique. Moi j'ai un tapis de course, je cours. Je fais aussi de la musculation. Je joue aussi avec mes amis au football. Je surveille également mon alimentation. Je mange des fruits, des légumes, je prends des vitamines", raconte le joueur.

Les lumières tamisées pour éviter d'avoir des reflets sur les écrans, le joueur professionnel Torlk lui était là pour commenter cette grande partie de League of Legends. L'intégralité de la rencontre était diffusée en direct sur internet. "Moi, je m'entraîne, cinq, six heures par jour lorsque je participe à des tournois e-sport. C'est avant tout de la concentration, rester concentrer jusqu'au bout parce que souvent les compétitions durent toute une journée", relate-t-il.

Au total, 7 lauréats ont été récompensés sur les différents tournois pour des dotations d'environ 4 000 euros.