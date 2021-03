Un an jour pour jour après la mort d'Albert Uderzo, Albert Mary continue de faire vivre la mémoire du dessinateur d'Axtérix et Obélix.

Vertou : Albert Mary, fan des albums d'Astérix et Obélix

Le 24 mars 2020 disparaissait Albert Uderzo, le dessinateur des albums d'Astérix et Obélix. Alain Mary est un fan absolu. Ce vertavien a tous les albums en plusieurs exemplaires. "Les premiers ne sont plus lisibles tellement ils ont été lus et relus. Les pages sont plutôt volantes" s'amuse ce fan. Alain Mary raconte qu'il redécouvre aujourd'hui des jeux de mots qu'il ne comprenait pas quand il était enfant ou même dans les cases des gags dans les arrière-plans. C'est la magie d'Astérix. Alain Mary a rencontré Uderzo à Angoulême en 2014. "Ça fait bizarre. Je n'ai pas de mot pour dire ce que j'ai ressenti" raconte Alain Mary encore ému.

Une page facebook

Alain Mary a une page Facebook. Tous les jours, il publie une bulle pour illustrer les Journées mondiales. Ce mercredi matin, Journée mondiale de crème glacée artisanale, c'est une case qui représente deux vikings et l'un des deux est enfoncé dans la glace à coups de bâtons. Alain Mary a lancé un appel hier soir à l'occasion de cet anniversaire, Il a reçu des dizaines de messages venus du monde entier, de l' Angleterre au Québec en passant par l'Indonésie et le Maghreb.