Vertou : un repas de Noël pour les personnes âgées isolées, "un pur moment de bonheur"

C'est une initiative solidaire qui fait des heureux durant la période des fêtes. À Vertou près de Nantes, se tenait le traditionnel repas de Noël des Petits Frères des Pauvres ce samedi 25 décembre. Un repas organisé à midi, avec distribution de chapeaux rouges et bonne humeur au programme. Au total, une vingtaine de personnes étaient conviées à table.

Cette année, masque obligatoire entre les plats à table et pas de danse à la fin du repas, à cause des restrictions sanitaires. Renée a d'ailleurs bien cru que la fête n'aurait pas lieu. "Jusqu'à la veille je m'inquiétais, et puis finalement, tout se tient. C'est vraiment une très bonne nouvelle, pour les bénéficiaires comme pour les bénévoles". Cette année, le repas de Noël fait d'ailleurs partie des rares événements du même type encore maintenus dans la région nantaise.