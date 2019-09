Very Bio : Deux jours pour l'environnement et le bien-être les 28 et 29 septembre à Tours

Apprendre à consommer autrement, à faire soi-même, découvrir des produits nouveaux, prendre soin de sa santé et son bien-être... Very Bio à Tours, ce sont deux jours de conférences, ateliers, animations et exposition.

Tours, Indre-et-Loire, France

Consommer autrement

Le salon very bio, au palais de congès de Tours, c'est un grand marché bio et 75 exposants spécialisés en mode & déco, environnement, santé & bien-être, beauté, voyage et loisirs.

Ce sont aussi des ateliers et conférences sur des thèmes variés: le zéro déchet, les cosmétiques faits maisons, les bienfaits des orties, les techniques bien-être pour mincir ou protéger son dos, la psychogénéalogie... L'occasion de limiter son impact sur l'environnement et prendre soin de soi au quotidien.

Faire soi-même pour limiter les déchets © Maxppp - Marlene Awaad

Rencontrer des experts

Samedi 28 et dimanche 29, 4 conférences par jour seront proposées aux visiteurs. Animées par des experts (comme le médecin/ Conférencier Daniel Ballesteros, le chef Lionel Lévy, ou encore la thérapeute Corinne Collin Bellet), elles leur permettront d'explorer différents thèmes liés à la santé et au bien-être. "L'amour c'est bon pour la santé", "Dépassement de soi, un chemin vers le bien-être", "végan, un art de vivre" et "vivez une expérience de méditation", le samedi. "Bien manger et bien vivre ", "Pour une beauté naturelle qui a du sens", "Guérir est un chemin vers soi" et "vivez une expérience de méditation", le dimanche.

Un moment pour soi © Maxppp - Frédéric Cirou

Le salon Very Bio samedi 28 et dimanche 29 septembre, au palais des congrès de Tours. Ouvert de 10H à 19H. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Touraine.