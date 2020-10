Vesoul : la foire de la Sainte-Catherine n'aura pas lieu en 2020

La Ville de Vesoul a décidé, en concertation avec la préfecture de Haute-Saône, d'annuler la foire et la braderie Sainte-Catherine, prévue le 25 novembre prochain.

C'est une décision "historique" explique la ville de Vesoul. Elle renonce à sa célèbre fête de la Sainte-Catherine le 25 novembre prochain.

Déjà, en octobre dernier, le maire Alain Chrétien avait annoncé qu'il n'y aurait ni animaux, ni exposition de matériel agricole pour la Saint Catherine. 120 exposants étaient prévus au lieu des 720 normalement annoncés. Mais, la "détérioration rapide du contexte sanitaire" en a décidé autrement. La ville "prend ses responsabilités" écrit-elle dans un communiqué et annule purement et simplement la manifestation.

Un concours des Catherinettes en ligne

L'évolution de l'épidémie va également décider de la tenue du concours du plus beau chapeau des Catherinettes. Sous réserve, la Ville indique qu'il se tiendrait dans une formule inédite. Sans défilé sur podium et avec un jury restreint, les photos des participantes seront postées sur les réseaux sociaux et chacun pourra voter pour la candidate de son choix.